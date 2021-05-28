Microsoft сообщила о новой хакерской атаке. К ней причастна Россия

Несколько организаций и государственных агентств Соединенных Штатов подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тысяч учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.

Об этом сообщил в своем блоге вице-президент компании Том Берт.

По его словам, за атакой стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds.

Берт сказал, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact, сообщила Microsoft. Подлинные фишинговые письма от 25 мая якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылку на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам "получить постоянный доступ к взломанным машинам".