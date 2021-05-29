RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нова кібератака Росії: США заявили про "наступальні операції"

Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що у США є "наступальні можливості" в боротьбі з кібератаками. Заява зроблена після того, як хакери почали нову глобальну кібератаку.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Хакери є частиною тієї самої російської групи, яка стоїть за торішньою атакою на SolarWinds.

На питання про здатність Сполучених Штатів випереджати будь-які подальші кібератаки, Остін сказав, що він несе відповідальність у цьому питанні перед президентом Джо Байденом і оперує "наступальними можливостями".

"Я впевнений, що ми можемо продовжувати робити все необхідне", - сказав Остін, коли мова йшла про те, щоб працювати на випередження.

Кілька організацій і державних агентств Сполучених Штатів зазнали атак хакерського угруповання Nobelium з Росії. На цьому тижні їхні зусилля були націлені на близько 3 тисяч облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях щонайменше в 24 країнах світу.

Нагадаємо, Україну попередили про високий рівень кіберзагроз через уразливість Microsoft.

Раніше повідомлялося, що масштабним кібератакам через уразливість Microsoft піддалися Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України хакерикібератака