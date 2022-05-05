UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая интернет-энциклопедия: в РФ планируют создать альтернативу Википедии

Фото: в России решили создать "собственное подобие Википедии" (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу пропагандистского общества “Знание” по созданию российской альтернативы для Википедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму встречи Путина с главой общества “Знание” Максимом Древалем.

Отмечается, что Путин выразил уверенность, что такая энциклопедия будет пользоваться спросом.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", - сказал Путин.

В свою очередь Древаль рассказал Путину, что члены общества “Знание” вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками со всей РФ накапливают базу данных, которая станет основанием для создания "альтернативной" российской Википедии. При этом он не раскрыл деталей о том, как будет выглядеть очередная попытка "импортозамещения".

Ранее мы сообщали, что оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить социальные сети, которые по их мнению вредят стабильности в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВикипедия