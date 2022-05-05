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Нова інтернет-енциклопедія: у РФ планують створити альтернативу Вікіпедії

Фото: у Росії вирішили створити "власну подобу Вікіпедії" (pixabay com)
Автор: РБК-Україна

Президент РФ Володимир Путін схвалив ініціативу пропагандистського товариства "Знання" щодо створення російської альтернативи Вікіпедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму зустрічі Путіна з головою товариства "Знання" Максимом Древалем.

Зазначається, що Путін висловив упевненість в тому, що така енциклопедія матиме попит.

"Звичайно, об'єктивна, важлива, глибока інформація, та ще й красиво, талано подана - це дуже затребувано, тому що однією Вікіпедією неможливо користуватися. Ми самі знаємо якість цієї інформації", - сказав Путін.

Древаль розповів Путіну, що члени товариства “Знання” разом зі школярами, викладачами та чиновниками з усієї РФ накопичують базу даних, яка стане підставою для створення "альтернативної" російської Вікіпедії. При цьому він не розкрив деталей про те, як виглядатиме чергова спроба "імпортозаміщення".

Раніше ми повідомляли, що окупаційна адміністрація Херсонської області має намір заборонити соціальні мережі, які, на їхню думку, шкодять стабільності в регіоні.

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