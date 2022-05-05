Нова інтернет-енциклопедія: у РФ планують створити альтернативу Вікіпедії

Зазначається, що Путін висловив упевненість в тому, що така енциклопедія матиме попит.

"Звичайно, об'єктивна, важлива, глибока інформація, та ще й красиво, талано подана - це дуже затребувано, тому що однією Вікіпедією неможливо користуватися. Ми самі знаємо якість цієї інформації", - сказав Путін.

Древаль розповів Путіну, що члени товариства “Знання” разом зі школярами, викладачами та чиновниками з усієї РФ накопичують базу даних, яка стане підставою для створення "альтернативної" російської Вікіпедії. При цьому він не розкрив деталей про те, як виглядатиме чергова спроба "імпортозаміщення".