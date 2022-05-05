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В Херсонской области оккупанты намерены запретить Facebook и Instagram, - СМИ

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Херсон, Четверг 05 мая 2022 06:58
В Херсонской области оккупанты намерены запретить Facebook и Instagram, - СМИ Херсон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить социальные сети, которые по их мнению вредят стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Кирилл Стремоусов, которого оккупационные войска назначили «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», сообщил, что в ближайшее время на территории области будут запрещены Facebook, Instagram Фейсбук «и другие группы, дискредитирующие даже своими названиями наш регион».

Он также убежден, что иностранные социальные сети выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем регионе.

Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи. Речь идет о проведении «референдума» и создании новых территориальных формирований.

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