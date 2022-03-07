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"Новая Хатынь": власти рассказали во что превратился Изюм после обстрелов оккупантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель городского головы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин назвал происходящее в городе новой Хатынью. Он подчеркнул, что после обстрелов оккупантов населенный пункт стал местом боли отчаяния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Владимира Мацокина.

"Изюм - это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез", - написал Мацокин.

По его словам, центр Изюма превратился в сплошные руины. Везде видны груды камней, воронки, изуродованные деревья, дыры от снарядов в многоэтажках.

"Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещение больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", - уточнил он.

Мацокин подчеркнул, что в Изюме никогда не находились воинские части. Главное, добавил он, в городе нет еды, воды, света, газа, тепла и не работает связь. Жители шестые сутки находятся в укрытиях, и у них нет возможности уехать из города. Также из-за постоянных артобстрелов волонтеры не могут завести гуманитарную помощь.

"Прошу всех кто принимает решение! Сделайте зеленый коридор для выезда! Сделайте гуманитарный коридор для завоза гуманитарной помощи!" - призвал Мацокин.

Напомним, в ночь на 6 марта оккупанты не прекращали артобстрел Изюма, а также нанесли по городу несколько авиаударов.

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