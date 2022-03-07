"Нова Хатинь": влада розповіла на що перетворився Ізюм після обстрілів окупантів

"Ізюм - це нова Хатинь! Місце болю, відчаю і сліз", - написав Мацокін.

За його словами, центр Ізюму перетворився на суцільні руїни. Скрізь видно купи каменів, воронки, понівечені дерева, дірки від снарядів в багатоповерхівках.

"Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщення лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу потрапив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща", - уточнив він.

Мацокін підкреслив, що в Ізюмі ніколи не перебували військові частини. Головне, додав він, в місті немає їжі, води, світла, газу, тепла і не працює зв'язок. Жителі шосту добу знаходяться в укриттях, і у них немає можливості виїхати з міста. Також через постійні артобстріли волонтери не можуть завести гуманітарну допомогу.

"Прошу всіх хто приймає рішення! Зробіть зелений коридор для виїзду! Зробіть гуманітарний коридор для завезення гуманітарної допомоги!"- закликав Мацокін.