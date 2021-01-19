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Новая глава ОБСЕ прибыла в Украину. Обсудит Донбасс и Крым

Автор: Игорь Литвиненко

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину. Ее визит продлится 19-20 января.

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Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

В рамках своего визита Линде проведет в Киеве переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время переговоров будет обсуждаться ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Линде и Кулеба также планируют посетить зону операции Объединенных сил на Донбассе.

Также планируется обсуждение вопросов двусторонних отношений Украины и Швеции. В частности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Это первый зарубежный визит Линде на новой должности.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.

Также сообщалось, что миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировала почти 6 тысяч нарушений режима прекращения огня. Из них - 2 586 взрывов, 736 пролетевших неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов.

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