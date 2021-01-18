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Новая глава ОБСЕ завтра приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс

Киев, Понедельник 18 января 2021 13:16
Новая глава ОБСЕ завтра приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс
Фото: Анн Линде (facebook com annlindepolitiker)
Автор: РБК-Украина

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде 19 января приедет в Украину. Она планирует в рамках визита посетить Донбасс.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что действующая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде будет находиться в Украине 19-20 января. Это ее первый зарубежный визит на новой должности.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию и поддержку деятельности ОБСЕ.

Кроме того, обсудят вопросы двусторонних отношений Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Линде и Кулеба отправятся в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.

Также в украинской делегации в ТКГ заявили, что ОБСЕ не реагирует на попытки представителей оккупационной власти блокировать выступления переселенцев.

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Новости Украины Политика ОБСЕДонбассДмитрий Кулеба

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