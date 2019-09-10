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Глава Еврокомиссии поддержала новые санкции против США

Новости » В мире    10.09.2019 - 18:15
Глава Еврокомиссии поддержала новые санкции против США
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Санкции должны помочь в борьбе с блокировкой урегулирования споров ВТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить торговые санкции для борьбы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что Фон дер Ляйен поручила комиссару по торговле Филу Хогану рассмотреть новые меры для США, которые блокируют систему урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).

"Я хочу, чтобы мы укрепили наш торговый инструментарий. Он должен включать модернизацию правоприменительного регламента Европейского Союза, чтобы позволить нам применять санкции, когда другие принимают незаконные меры и одновременно блокируют процесс урегулирования споров в ВТО", - сообщила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.

Также РБК-Украина сообщало, что в ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары. Агрессивный план ЕС направлен на противодействие торговой политике США.

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