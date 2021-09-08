Новая функция Twitter позволит пользователям отписать читателей от себя
Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Сервис не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт соцсети.
Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.
Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.
Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью.
Twitter также работает над возможностью автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих бесед.
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx
Напомним, ранее в Twitter запустили функцию Super Follows, которая позволяет блогерам взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Таким нововведением смогут воспользоваться лишь те, кто имеет не менее 10 тысяч фолловеров.