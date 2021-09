Новая функция Twitter позволит пользователям отписать читателей от себя

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью.

Twitter также работает над возможностью автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих бесед.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx