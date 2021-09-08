Нова функція Twitter дозволить користувачам відписати читачів від себе
Twitter тестує функцію, яка дозволить прибирати користувачів зі списку читачів. Сервіс не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть, якщо є бажання, підписатися назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт соцмережі.
Раніше Twitter дозволяла тільки блокувати підписників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати підписника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.
Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям користувача.
Соціальна мережа розробляє низку функцій, покликаних дати користувачам більший контроль над приватністю.
Twitter також працює над можливістю автоматично архівувати старі твіти, приховувати список лайків і відписуватися від чужих бесід.
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx
Нагадаємо, раніше в Twitter запустили функцію Super Follows, яка дозволяє блогерам стягувати з користувачів плату за перегляд твітів. Таким нововведенням зможуть скористатися лише ті, хто має щонайменше 10 тисяч фоловерів.