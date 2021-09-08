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Нова функція Twitter дозволить користувачам відписати читачів від себе

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Середа 08 вересня 2021 07:27
Нова функція Twitter дозволить користувачам відписати читачів від себе Фото: Twitter дозволить користувачам відписати читачів від себе (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Twitter тестує функцію, яка дозволить прибирати користувачів зі списку читачів. Сервіс не буде повідомляти користувачів про те, що власник аккаунта відписав їх від себе, і вони зможуть, якщо є бажання, підписатися назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт соцмережі.

Раніше Twitter дозволяла тільки блокувати підписників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати підписника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.

Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям користувача.

Соціальна мережа розробляє низку функцій, покликаних дати користувачам більший контроль над приватністю.

Twitter також працює над можливістю автоматично архівувати старі твіти, приховувати список лайків і відписуватися від чужих бесід.

Нагадаємо, раніше в Twitter запустили функцію Super Follows, яка дозволяє блогерам стягувати з користувачів плату за перегляд твітів. Таким нововведенням зможуть скористатися лише ті, хто має щонайменше 10 тисяч фоловерів.

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