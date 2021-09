Нова функція Twitter дозволить користувачам відписати читачів від себе

Раніше Twitter дозволяла тільки блокувати підписників. Користувачі могли вдатися до "м'якого блокування": якщо заблокувати підписника і потім розблокувати його, то той пропаде зі списку читачів.

Можливість відписати інших людей спочатку буде доступна тільки в браузерній версії Twitter, в меню поруч з ім'ям користувача.

Соціальна мережа розробляє низку функцій, покликаних дати користувачам більший контроль над приватністю.

Twitter також працює над можливістю автоматично архівувати старі твіти, приховувати список лайків і відписуватися від чужих бесід.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx