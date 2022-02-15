Новации Гетманцева приводят к давлению на бизнес и загоняют его в "тень", - экономист

Налоговые новации главы комитета ВР по налогам и сборам Данила Гетманцева вредны для украинской экономики и загоняют в тень бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического эксперта Бориса Кушнирука в блоге на Liga .

"Важным фактором, который позволяет оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривны, которую проводил Национальный банк. Монетарная база 2020 года (по состоянию на конец года - 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (конец года - 647,2 млрд грн) вырос на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года - 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году - на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне невзвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году", - подчеркнул экономист.

Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних "ководных" лет действовали и продолжают действовать разнообразные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.

"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, способствующих именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в "Большую стройку". А в этой программе задействовано только до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними вождями Украины", - подчеркнул экономист.

По его словам, значительная часть этих средств была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог.

"Именно в контексте всей экономической политики нынешних власть имущих следует анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой - не создают стимулов для "детинизации" их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, согласно уменьшению налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания", - подчеркнул Кушнирук.

Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в "белую", если налоговое давление постоянно растет.

"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, предусматривающая кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация разнообразных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного нынешним чиновникам ожидать не приходится. Поэтому никакой "детинизации" экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", - резюмировал экономист.