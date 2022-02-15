Новації Гетманцева призводять до тиску на бізнес та заганяють його у "тінь", - економіст

Податкові новації голови комітету ВР з податків та зборів Данила Гетманцева шкідливі для української економіки та заганяють у тінь бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Бориса Кушнірука у блозі на Liga .

"Важливим фактором, який дозволяє оцінити, що відбувалося в економіці у 2020-2021 роках, є емісія гривні, яку проводив Нацбанк. Монетарна база 2020 року (станом на кінець року - 768,3 млрд грн) по відношенню до 2019 року (станом на кінець року - 647,2 млрд грн) зросла на 121,1 млрд грн. А у 2021 році (станом на кінець року - 891,1 млрд грн) по відношенню до 2020 року - на 122,8 млрд грн. Ці показники демонструють вкрай невиважену монетарну політику Нацбанку. Саме вона була однією з фундаментальних причин стрибка інфляції у 2021 році", - підкреслив економіст.

Також Кушнірук зауважив, що у розвинених країнах протягом двох останніх "ковідних" років діяли і продовжують діяти різноманітні програми прямої фінансової підтримки діяльності бізнесу з боку державних бюджетів. Причому там це реалізується за рахунок зростання дефіцитів держбюджету та емісії центральних банків, що є причиною суттєвого зростання інфляції у 2021 році в США та європейських країнах.

"В Україні, замість кардинального зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес та реалізації бюджетних програм, які би сприяли саме МСБ, у нас майже всі емісійні кошти бухнули у "Велике будівництво". А в цій програмі задіяно лише до двох десятків компаній по всій країні, переважна частина яких пов'язана з нинішніми керманичами України", - наголосив економіст.

За його словами, значна частина цих коштів потім була вивезена з країни, адже вони були витрачені на імпорт бітуму для будівництва асфальтобетонних доріг.

"Саме в контексті всієї економічної політики нинішніх можновладців варто аналізувати новації пана Гетманцева. Вони, з одного боку, призводять до податкового тиску, у першу чергу, на МСБ, з іншого - не створюють стимулів для "детінізації" їхньої діяльності. Замість цього ми спостерігаємо збагачення можновладців та наближених до них бізнесменів. Тінізацією ж обороту, відповідно зменшенням податкового тиску, МСБ вирішували проблему свого фізичного виживання", - підкреслив Кушнірук.

Експерт переконаний: ніякі заходи з фіскалізації не примусять підприємців працювати в "білу", якщо податковий тиск невпинно зростає.

"Потрібна зовсім інша економічна, у тому числі податкова політика, яка передбачатиме кардинальне зменшення податкового тиску прямих податків, бюджетне стимулювання МСБ в участі в бюджетних закупівлях, реалізація різноманітних програм їхнього кредитування з мінімальними процентними ставками. Проте нічого подібного від нинішніх можновладців очікувати не доводиться. Тому ніякої "детінізації" економіки і кардинального збільшення інвестицій, у тому числі іноземних, очікувати не доводиться", - резюмував економіст.