Бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции. Новаку предъявят обвинения в коррупции.

Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Согласно сообщению, расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Его и еще двух человек подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Отметим, Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность главы "Укравтодора" с 2016 года до 2019 года.