UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новачок УПЛ змінив тренера до старту сезону: він щойно вилетів із іншою командою

Фото: Желько Любеновіч залишиться в УПЛ (facebook.com/minajfootballclub)
Автор: Антон Федорців

Замість Владислава Лупашка головним тренером петровського "Інгульця" став Желько Любеновіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Сербський фахівець продовжить роботу в Прем'єр-лізі, попри виліт закарпатського "Миная". Балканця підхопив переможець Першої ліги.

Любеновіч підписав контракт із "Інгульцем" на 3 роки. Робота з провінційним колективом стане другим досвідом сербського тренера на дорослому рівні. Раніше він працював селекціонером луганської "Зорі" та асистентом головного тренера на батьківщині.

У листопаді торік Любеновіч очолив "Минай". Під його керівництвом безнадійний аутсайдер ледве не врятувався від вильоту. Закарпатці з балканцем на чолі здобули 5 перемог, звели внічию 4 поєдинки та 7 матчів програли, відставши від рятівної позиції всього на очко.

Любеновіч отримав визнання експертів і вболівальників. Зокрема, він був визнаний тренером 28-го туру чемпіонату України.

До слова, напередодні "Динамо" закрило трансфер Піхальонка з "Дніпра-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛ