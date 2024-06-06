Новачок УПЛ змінив тренера до старту сезону: він щойно вилетів із іншою командою

Сербський фахівець продовжить роботу в Прем'єр-лізі, попри виліт закарпатського "Миная". Балканця підхопив переможець Першої ліги.

Любеновіч підписав контракт із "Інгульцем" на 3 роки. Робота з провінційним колективом стане другим досвідом сербського тренера на дорослому рівні. Раніше він працював селекціонером луганської "Зорі" та асистентом головного тренера на батьківщині.

У листопаді торік Любеновіч очолив "Минай". Під його керівництвом безнадійний аутсайдер ледве не врятувався від вильоту. Закарпатці з балканцем на чолі здобули 5 перемог, звели внічию 4 поєдинки та 7 матчів програли, відставши від рятівної позиції всього на очко.

Любеновіч отримав визнання експертів і вболівальників. Зокрема, він був визнаний тренером 28-го туру чемпіонату України.