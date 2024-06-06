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Новичок УПЛ сменил тренера до старта сезона: он только что вылетел с другой командой

Фото: Желько Любенович останется в УПЛ (facebook.com/minajfootballclub)
Автор: Антон Федорцив

Вместо Владислава Лупашко главным тренером петровского "Ингульца" стал Желько Любенович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Сербский специалист продолжит работу в Премьер-лиге, несмотря на вылет закарпатского "Миная". Балканца подхватил победитель Первой лиги.

Любенович подписал контракт с "Ингульцем" на 3 года. Работа с провинциальным коллективом станет вторым опытом сербского тренера на взрослом уровне. Ранее он работал селекционером луганской "Зари" и ассистентом главного тренера на родине.

В ноябре прошлого года Любенович возглавил "Минай". Под его руководством безнадежный аутсайдер едва не спасся от вылета. Закарпатцы с балканцем во главе одержали 5 побед, свели вничью 4 поединка и 7 матчей проиграли, отстав от спасительной позиции всего на очко.

Любенович получил признание экспертов и болельщиков. В частности, он был признан тренером 28-м тура чемпионата Украины.

К слову, накануне "Динамо" закрыло трансфер Пихаленка из "Днепра-1".

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