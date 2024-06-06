Новичок УПЛ сменил тренера до старта сезона: он только что вылетел с другой командой

Сербский специалист продолжит работу в Премьер-лиге, несмотря на вылет закарпатского "Миная". Балканца подхватил победитель Первой лиги.

Любенович подписал контракт с "Ингульцем" на 3 года. Работа с провинциальным коллективом станет вторым опытом сербского тренера на взрослом уровне. Ранее он работал селекционером луганской "Зари" и ассистентом главного тренера на родине.

В ноябре прошлого года Любенович возглавил "Минай". Под его руководством безнадежный аутсайдер едва не спасся от вылета. Закарпатцы с балканцем во главе одержали 5 побед, свели вничью 4 поединка и 7 матчей проиграли, отстав от спасительной позиции всего на очко.

Любенович получил признание экспертов и болельщиков. В частности, он был признан тренером 28-м тура чемпионата Украины.