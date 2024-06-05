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"Динамо" закрило трансфер лідера "Дніпра-1"

Київ, Середа 05 червня 2024 22:17
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"Динамо" закрило трансфер лідера "Дніпра-1" Фото: Олександр Піхальонок у кольорах "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Олександр Піхальонок змінив "Дніпро-1" на київське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний хавбек поповнив лави столичного гранда. Він став другим літнім новачком "біло-синіх" після Максима Брагару.

Піхальонок підписав контракт із "Динамо" на 5 років. "Дніпро-1" нібито заробить на переході 2,5 млн євро. Донецький "Шахтар" повторив пропозицію киян, але сам українець обрав переїзд до столиці.

У минулому сезоні Піхальонок провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач. За "спортклубівців" він відіграв чотири сезони.

Хто такий Олександр Піхальонок

Уродженець Донецька, вихованець "Шахтаря". До академії "гірників" потрапив підлітком, а на дорослому рівні дебютував у сезоні 2016/17.

Закріпитися в лавах гранда не зумів, захищав кольори "Маріуполя" на правах оренди. На старті сезону 2020/21 був орендований "Дніпром-1". Пізніше "спортклубівці" викупили хавбека за 700 тисяч у євровалюті.

Влітку 2022 року дебютував у складі збірної України. З тих пір провів 8 поєдинків за "синьо-жовтих", потрапив до резервного списку національної команди на Євро-2024.

До слова, напередодні "Динамо" оголосило про перехід Брагару з "Чорноморця".

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