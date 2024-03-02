Новачок сезону силовим данком ствердив перевагу "Філадельфії": момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Філадельфії Севенті Сіксерс" Рікі Каунсіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Шарлоттом". Він отримав передачу на лінії штрафних, фінтом прибрав оборонця і в оточенні ще кількох могутньо поклав згори.
Стараннями Каунсіла та інших "Севенті Сіксерс" здобули впевнену перемогу (121:114). "Філадельфія" залишилася на 5-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Горнетс" тут – за межами десятки.
Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "76-х" Тайріз Максі. Він набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Каунсіл додав у скарбничку "Філадельфії" ще 3 пункти.
Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні захищав кольори "Вічіта Стейт Шокерс" і "Арканзас Рейзорбекс". На драфті НБА-2023 не був обраний жодною з команд.
1 липня торік підписав двосторонній контракт із "Філадельфією". 20 жовтня "Севенті Сіксерс" відмовилися від оборонця, але через п'ять днів уклали новий двосторонній договір із ним. Дебютував під егідою асоціації у січні, а в лютому набрав рекордні 19 пунктів проти "Вашингтона".
Батьки новачка мають специфічний підхід до імен дітей. Троє синів отримали імені на честь батька Рікі Каунсіла – Рікі Каунсіл ІІ, Рікі Каунсіл ІІІ та Рікі Каунсіл IV (якраз оборонець "Філадельфії").
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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