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Новичок сезона силовым данком утвердил преимущество "Филадельфии": момент дня в НБА

Фото: Рики Каунсил IV пытается прорваться к корзине (perutribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Филадельфии Севенти Сиксерс" Рики Каунсил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом во второй четверти противостояния с "Шарлоттом". Он получил передачу на линии штрафных, финтом убрал защитника и в окружении еще нескольких мощно уложил сверху.

Стараниями Каунсила и других "Севенти Сиксерс" одержали уверенную победу (121:114). "Филадельфия" осталась на 5-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Хорнетс" здесь – за пределами десятки.

Самым результативным на паркете стал защитник "76-х" Тайриз Макси. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Тем временем Каунсил добавил в копилку "Филадельфии" еще 3 пункта.

 

 

Кто такой Рики Каунсил

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне защищал цвета "Уичито Стэйт Шокерс" и "Арканзас Рейзорбэкс". На драфте НБА-2023 не был выбран ни одной из команд.

1 июля прошлого года подписал двусторонний контракт с "Филадельфией". 20 октября "Севенти Сиксерс" отказались от защитника, но через пять дней заключили новый двусторонний договор с ним. Дебютировал под эгидой ассоциации в январе, а в феврале набрал рекордные 19 пунктов против "Вашингтона".

Родители новичка имеют специфический подход к именам детей. Трое сыновей получили имени в честь отца Рики Каунсила – Рики Каунсил II, Рики Каунсил III и Рики Каунсил IV (как раз защитник "Филадельфии").

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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