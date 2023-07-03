Новачок "Прометея" провалив медогляд: гранд оперативно знайшов заміну

Тай Одіасе – новий баскетболіст "Прометея". Американець у лавах вітчизняного гранда замінить свого хворобливого співвітчизника.

Бігмен багато років провів у Європі. Минулий сезон він відіграв за італійську "Брешію". Зокрема, у складі ломбардців він протистояв слобожанцям на груповому етапі Єврокубка. Середні цифри Одіасе в чемпіонаті Італії – 8.4 очок, 4.7 підбирання, 0.3 передач і 0.4 перехоплень за 21 хвилину на паркеті.

Раніше американський центровий захищав кольори німецьких "Ольденбурга" та "Геттінгена", "Грінсборо Сворм" у Джі-Лізі НБА, грецького "Лавріо" та іспанського "Тенеріфе". На рівні Національної асоціації студентського спорту США двічі ставав найкращим гравцем захисного плану Horizon League (2017, 2018).

Минулого тижня "Прометей" потрапив до списку учасників Єврокубка на новий сезон. У новому розіграші слобожанці потрапили до 9-ї корзини посіву. Жеребкування заплановане на 7 липня.