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"Прометей" потрапив у список учасників Єврокубка: відомі ключові дати

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Рига, Четвер 29 червня 2023 16:42
"Прометей" потрапив у список учасників Єврокубка: відомі ключові дати Фото: "Прометей" дійшов до півфіналу турніру в сезоні 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

На прийдешній сезон слобожанський "Прометей" опинився в переліку двох десятків команд, які зіграють у черговому розіграші баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори Єврокубка 2023/24 склали список учасників змагань. До нього потрапив і вітчизняний баскетбольний гранд, і новачки – литовські "Вулвз", грецький "Аріс" і турецький "Бешикташ".

"Прометей" вдруге поспіль виступатиме в Єврокубку. Підопічні Ронена Гінзбурга в дебютньому сезоні дійшли до півфіналу, де драматично поступилися "Тюрк Телекому". У новому розіграші слобожанці потрапили до 9-ї корзини посіву. Жеребкування заплановане на 7 липня. Старт турніру – в жовтні.

У прийдешньому сезоні зміниться формат Єврокубка. Тепер до плей-офф виходитимуть на 8, а шість найкращих команд із кожної групи. Перші-другі колективи автоматично потраплять у чвертьфінал, а решта гратимуть матчі на виліт із 1/8 фіналу.

Список учасників Єврокубка 2023/24:

  • "Прометей"
  • "Аріс"
  • "Бешикташ"
  • "Тюрк Телеком"
  • "Венеція"
  • "Тренто"
  • "Гран Канарія"
  • "Ховентуд"
  • "Париж"
  • "Бург"
  • "Ратіофарм"
  • "Гамбург"
  • "Будучность"
  • "Цедевіта Олімпія"
  • "Вулвз"
  • "Лієткабеліс"
  • "Шльонськ"
  • "Клуж"
  • "Лондон Лайонс"
  • "Хапоель Єрусалим"

До слова, раніше "Прометей" відхилив пропозицію ФБУ щодо виступів у Вищій лізі замість Суперліги.

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