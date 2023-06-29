"Прометей" потрапив у список учасників Єврокубка: відомі ключові дати
На прийдешній сезон слобожанський "Прометей" опинився в переліку двох десятків команд, які зіграють у черговому розіграші баскетбольного Єврокубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Організатори Єврокубка 2023/24 склали список учасників змагань. До нього потрапив і вітчизняний баскетбольний гранд, і новачки – литовські "Вулвз", грецький "Аріс" і турецький "Бешикташ".
"Прометей" вдруге поспіль виступатиме в Єврокубку. Підопічні Ронена Гінзбурга в дебютньому сезоні дійшли до півфіналу, де драматично поступилися "Тюрк Телекому". У новому розіграші слобожанці потрапили до 9-ї корзини посіву. Жеребкування заплановане на 7 липня. Старт турніру – в жовтні.
У прийдешньому сезоні зміниться формат Єврокубка. Тепер до плей-офф виходитимуть на 8, а шість найкращих команд із кожної групи. Перші-другі колективи автоматично потраплять у чвертьфінал, а решта гратимуть матчі на виліт із 1/8 фіналу.
Список учасників Єврокубка 2023/24:
- "Прометей"
- "Аріс"
- "Бешикташ"
- "Тюрк Телеком"
- "Венеція"
- "Тренто"
- "Гран Канарія"
- "Ховентуд"
- "Париж"
- "Бург"
- "Ратіофарм"
- "Гамбург"
- "Будучность"
- "Цедевіта Олімпія"
- "Вулвз"
- "Лієткабеліс"
- "Шльонськ"
- "Клуж"
- "Лондон Лайонс"
- "Хапоель Єрусалим"
До слова, раніше "Прометей" відхилив пропозицію ФБУ щодо виступів у Вищій лізі замість Суперліги.
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