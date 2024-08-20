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Новачок "Динамо" та несподіваний лідер отримали призи туру УПЛ

Київ, Вівторок 20 серпня 2024 13:48
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Новачок "Динамо" та несподіваний лідер отримали призи туру УПЛ Фото: Олександр Піхальонок швидко освоївся в Києві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та "Олександрії" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник столичного гранда Олександр Піхальонок – футболіст 3-го туру чемпіонату України. Хавбек доклався до вольової перемоги "біло-синіх" над львівськими "Карпатами" (3:1).

Піхальонок вийшов у старті киян і відіграв усі 90 хвилин. Саме він зрівняв рахунок у протистоянні в середині першої половини. Літній новачок "Динамо" отримав м'яч на куті штрафного майданчика, розвернувся трохи назад і лівою відправив сферу в дальню дев'ятку.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер туру. Під орудою вітчизняного фахівця "жовто-чорні" на виїзді переграли луганську "Зорю" (2:1). Голами в складі олександрійців відзначилися Безерра та Ковалець. "Олександрія" вийшла в лідери УПЛ.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Піхальонок випередив Тілля, Паламарчука, Яшарі та згаданих Безерру та Ковальця. Ротань же виявився кращим за Карраско та Шовковського.

Новачок &quot;Динамо&quot; та несподіваний лідер отримали призи туру УПЛ

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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