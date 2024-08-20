ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новичок "Динамо" и неожиданный лидер получили призы тура УПЛ

Киев, Вторник 20 августа 2024 13:48
UA EN RU
Новичок "Динамо" и неожиданный лидер получили призы тура УПЛ Фото: Александр Пихаленок быстро освоился в Киеве (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам очередного тура отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и "Александрии" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник столичного гранда Александр Пихаленок – футболист 3-го тура чемпионата Украины. Хавбек приложился к волевой победе "бело-синих" над львовскими "Карпатами" (3:1).

Пихаленок вышел в старте киевлян и отыграл все 90 минут. Именно он сравнял счет в противостоянии в середине первой половины. Летний новичок "Динамо" получил мяч на углу штрафной, развернулся немного назад и левой отправил сферу в дальнюю девятку.

Зато наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер тура. Под руководством отечественного специалиста "желто-черные" на выезде обыграли луганскую "Зарю" (2:1). Голами в составе александрийцев отличились Безерра и Ковалец. "Александрия" вышла в лидеры УПЛ.

Лучших игрока и тренера тура назвали журналисты ряда изданий, а также футболисты недавнего прошлого Премьер-лиги. Пихаленок опередил Тилля, Паламарчука, Яшари и упомянутых Безерру и Ковальца. Ротань же оказался лучше Карраско и Шовковского.

Новичок &quot;Динамо&quot; и неожиданный лидер получили призы тура УПЛ

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Чемпионат Украины Руслан Ротань УПЛ Александрия
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну