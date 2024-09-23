Новачок "Далласа" почав із перемоги, тафгай "Бостона" покарав молодого: бійки вихідних НХЛ
Прем'єрний вікенд передсезонних матчів у Національній хокейній лізі подарував кілька видовищних сутичок на льодових аренах у Техасі, Массачусетсі та Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.
Канадець Джастін Грицковіан піднявся в основу "Далласа" з фарм-клубу. Підвищення центрфорвард своєрідно відсвяткував у другому періоді спарингу проти "Сент-Луїса". За воротами "Блюз" він зійшовся з оборонцем Квінтоном Бернсом.
Призвідник бійки швидко заволодів ініціативою і кілька разів добряче прописав гостю в голову. Далі Грицковіан натягнув на опонента джерсі та нівелював усі спроби співвітчизника контратакувати. Під схвальні вигуки трибун обидва поїхали на лаву штрафників на 5 хвилин.
Під завісу другого періоду відразу кілька сутичок спалахнули в Бостоні. Поступово епіцентр події змістився до протистояння задиркуватого оборонця "Брюїнз" Паркера Вотерспуна та вінгера "Рейнджерс" Бреннана Отманна.
Господар арени швидко викинув чималу кількість ударів у голову суперника. Отманн, однак, втримався на ногах і спробував "заклінчувати" Вотерспуна. Утім, тафгай "Бостона" вирвався з-під опіки нападника "Нью-Йорка". А потім таки відправив опонента додолу.
Новачки прагнули зарекомендувати себе в Сіетлі. У другій 20-хвилинці протистояння місцевих "Кракен" і "Калгарі" взаємини вирішили з'ясувати форвард господарів Такер Робертсон і оборонець "Флеймз" Артьом Грушніков.
Росіянин зумів скористатися перевагою в габаритах. Він швидко заволодів ініціативою та одним із ударів правою збив шолом із голови Робертсона. Від повної розправи Грушнікова канадця врятували рефері. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а форвард "Сіетла" ще дві хвилини додатково за підніжку партнеру російського оборонця.
До слова, раніше Кросбі підписав новий контракт із "Піттсбургом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.