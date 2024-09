Жива легенда НХЛ визначився з майбутнім: він провів 19 сезонів за один клуб

37-річний канадець продовжить виступи за пенсильванців. Він приєднався до лав "Пінгвінз" перед сезоном 2005/06.

Кросбі залишив підпис під новою угодою з "Піттсбургом" на 2 роки. Договір вступить в дію зі сезону 2025/26, а в прийдешній кампанії залишатиметься чинним 12-річний контракт сторін. Середня зарплата хокеїста за новим контрактом складе 8,7 млн доларів.

У минулому сезоні Кросбі провів 82 матчі регулярної першості, в яких закинув 42 шайби та віддав 54 результативні передачі. Прийдешній змагальний рік стане для канадця 20-м у джерсі "Пінгвінз".

