Новачок чемпіонату України визначився з новим тренером: він працював у Львові та Одесі
Черкаський ЛНЗ призначив Олега Дулуба на посаду керманича команди замість Олександра Ковпака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.
Білоруський фахівець обійняв посаду, що залишалася вакантною після вильоту дебютанта Прем'єр-ліги з Кубка України. Деталі угоди з досвідченим тренером наразі не розголошують.
Дулуб перебував без роботи з весни. ЛНЗ – четверта українська команда, з якою працюватиме 57-річний білорус. Раніше він тренував "Львів", одеський "Чорноморець" і львівські "Карпати". До штабу Дулуба ввійшли Юрій Дудник і Андрій Дикань.
ЛНЗ розпочав чемпіонат із чотирьох поразок у п'яти турах. Єдина перемога черкащан трапилася ще в другому турі. Тоді вдалося розгромити закарпатський "Минай" на виїзді (3:0).
Раніше "Металіст 1925" залишився без інвестора на старті сезону. AES Group втратила активи на території України через регулярні ракетні обстріли російською армією. Про повне припинення діяльності харків'ян наразі рішення немає.
До слова, раніше "Полісся" отримало нагороди Прем'єр-ліги за підсумками 5-го туру.
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