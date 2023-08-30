Новачок чемпіонату України визначився з новим тренером: він працював у Львові та Одесі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу .

Білоруський фахівець обійняв посаду, що залишалася вакантною після вильоту дебютанта Прем'єр-ліги з Кубка України. Деталі угоди з досвідченим тренером наразі не розголошують.

Дулуб перебував без роботи з весни. ЛНЗ – четверта українська команда, з якою працюватиме 57-річний білорус. Раніше він тренував "Львів", одеський "Чорноморець" і львівські "Карпати". До штабу Дулуба ввійшли Юрій Дудник і Андрій Дикань.

ЛНЗ розпочав чемпіонат із чотирьох поразок у п'яти турах. Єдина перемога черкащан трапилася ще в другому турі. Тоді вдалося розгромити закарпатський "Минай" на виїзді (3:0).

Раніше "Металіст 1925" залишився без інвестора на старті сезону. AES Group втратила активи на території України через регулярні ракетні обстріли російською армією. Про повне припинення діяльності харків'ян наразі рішення немає.