Середняк УПЛ залишився без головного інвестора: команда на межі зникнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Головний інвестор харків'ян зазнав чотирьох ракетних атак за півтора року повномасштабної війни РФ проти України. Фактично всі українські активи AES Group зруйновані.

"Наразі необхідно зібрати Загальні збори засновників клубу та обговорити цю складну ситуацію. АES Group володіє контрольним пакетом акцій, однак є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції", – йдеться в заяві.

Інвестор "Металіста 1925" готовий розглянути різні пропозиції. Зокрема, АES Group готова віддати корпоративні права на клуб безкоштовно. Про повне припинення діяльності харків'ян наразі рішення немає.

Що відомо про "Металіст 1925"

Заснований у серпні 2016 року клуб. Нова команда була сформована на основі вихованців академії харківського "Металіста", який залишився без фінансування.

Команда виступала на аматорському рівні, змагалася у Другій та Першій лігах. До Прем'єр-ліги "Металіст 1925" потрапив перед сезоном 2021/22. Найкращий результат – 10-те місце в дебютній кампанії. Попередній сезон харків'яни завершили на 12-й сходинці.

Із жовтня 2022-го з командою працює екс-хавбек збірної України Едмар. У поточній кампанії УПЛ "Металіст 1925" провів 4 матчі, в яких здобув дві перемоги – над ЛНЗ і "Минаєм" (двічі по 1:0). Якщо харків'яни знімуться з чемпіонату, то всі результати анулюють.