Новачок "Барселони" частково покрив трансфер із власної кишені: що трапилося

Обмежений трансферний бюджет "блаугранас" призводить до сумних курйозів під час перемовин. Каталонці не знайшли всієї суми на оформлення переходу хавбека.

Ромеу та його агент Меджик Діас погодилися закрити частину угоди про трансфер. "Барса" спершу планувала повернути свого вихованця за 3,4 млн євро. Клаусула в контракті іспанця з "Жироною" була закладена на цьому рівні, але "жирондинці" хотіли отримати трохи більше.

Як наслідок, Ромеу з посередником додали орієнтовно ще мінімум 600 тисяч у євровалюті з власних зарплат. Зібрана разом сума влаштувала менеджмент середняка Ла Ліги. Про перехід хавбека на "Камп Ноу" чемпіон Іспанії оголосив напередодні.

Хто такий Оріоль Ромеу

Уродженець Ульдекони, до структури "Барселони" потрапив підлітком із академії одвічного опонента – "Еспаньйола". Виступав за резерв "Барси" в Сегунді B і Сегунді.

У сезоні 2010/11 двічі зіграв за першу команду каталонців – повний матч у Суперкубку Іспанії проти "Севільї" та кілька хвилин проти "Депортіво" в чемпіонаті. Перед сезоном 2011/12 перебрався в лондонський "Челсі" за 4,6 млн євро. Закріпитися на "Стемфорд Брідж" не зумів, грав в орендах.

Влітку 2015-го хавбека за 7 млн у євровалюті викупив "Саутгемптон". Невдовзі став лідером "святих" і зіграв 256 матчів у всіх турнірах за "Сотон" (8 голів, 6 асистів). На "Камп Ноу" повинен компенсувати втрату Бускетса.