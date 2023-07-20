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Новичок "Барселоны" частично покрыл трансфер из собственного кармана: что случилось

Фото: Ориоль Ромеу заплатил ради возвращения домой (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Финансовые проблемы испанской "Барселоны" так серьезны, что полузащитник Ориоль Ромеу заплатил часть отступных "Жирони" за свой переезд на "Камп Ноу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es.

Ограниченный трансферный бюджет "блаугранас" приводит к печальным курьезам во время переговоров. Каталонцы не нашли всю сумму на оформление перехода хавбека.

Ромеу и его агент Мэджик Диас согласились закрыть часть соглашения о трансфере. "Барса" сначала планировала вернуть своего воспитанника за 3,4 млн евро. Клаусула в контракте испанца с "Жироной" была заложена на этом уровне, но "жирондинцы" хотели получить чуть больше.

Как следствие, Ромеу с посредником добавили ориентировочно еще минимум 600 тысяч в евровалюте из собственных зарплат. Собранная вместе сумма устроила менеджмент середняка Ла Лиги. О переходе хавбека на "Камп Ноу" чемпион Испании объявил накануне.

Кто такой Ориоль Ромеу

Уроженец Ульдеконы, в структуру "Барселоны" попал подростком из академии извечного оппонента – "Эспаньола". Выступал за резерв "Барсы" в Сегунде B и Сегунде.

В сезоне 2010/11 дважды сыграл за первую команду каталонцев – полный матч в Суперкубке Испании против "Севильи" и несколько минут против "Депортиво" в чемпионате. Перед сезоном 2011/12 перебрался в лондонский "Челси" за 4,6 млн евро. Закрепиться на "Стэмфорде Бридж" не сумел, играл в арендах.

Летом 2015-го хавбека за 7 млн в евровалюте выкупил "Саутгемптон". Вскоре стал лидером "святых" и сыграл 256 матчей во всех турнирах за "Сотон" (8 голов, 6 ассистов). На "Камп Ноу" должен компенсировать потерю Бускетса.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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