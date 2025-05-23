Нова зірочка: ще одна українка сенсаційно пробилась в основну сітку "Ролан Гаррос"-2025

Перший мейджор Соболєвої

21-річна спортсменка з Дніпра єдиною з вітчизняних тенісисток подолала кваліфікацію та доєдналася в основі змагання до Еліни Світоліної, Марти Костюк, Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної. Таким чином, на кортах Парижа зіграють одразу п'ять українок.

Це перший вихід Соболєвої до основного турніру одного з мейджорів. Починаючи з минулого року вона брала участь у відбірних змаганнях Грендслемів, але неодмінно поступалася в перших же зустрічах.

На "Ролан Гаррос"-2025 стався справжній прорив: здолавши у кваліфікації трьох суперниць, Соболєва потрапила до основної сітки.

У рейтингу WTA українка посідає 230-ту сходинку. У кваліфікації в Парижі вона перемогла одну за одною: британку Гаррієт Дарт (6:1, 6:2), француженку Жулі Бельгравер (6:3, 6:4) та у фіналі – ще одну представницю Великої Британії Франческу Джонс (6:0, 0:6, 6:2). Зазначимо, що Джонс випереджає Соболєву в рейтингу на 117 позицій – вона 113-та в світі.

Як грали Українки в кваліфікації "Ролан Гаррос"

На жаль, іншим українкам, що грали у кваліфікації, подолати відбіркові рифи не вдалося.

Шоста вітчизняна ракетка Дарія Снігур (№151 WTA) у другому колі програла аргентинці Солані Сіеррі – 2:6, 2:6. Українці не вдалося подолати кваліфікацію на французькому мейджорі шостий рік поспіль.

За крок до основи була п'ята ракетка України Юлія Стародубцева (№86 WTA). Але у фіналі відбору вона поступилась Сарі Бейлек з Чехії – 0:6, 4:6.