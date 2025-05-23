Новая звездочка: еще одна украинка сенсационно пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"-2025

Первый мэйджор Соболевой

21-летняя спортсменка из Днепра единственной из отечественных теннисисток преодолела квалификацию и присоединилась в основе соревнования к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Ангелине Калининой. Таким образом, на кортах Парижа сыграют сразу пять украинок.

Это первый выход Соболевой в основной турнир одного из мэйджоров. Начиная с прошлого года она участвовала в отборочных соревнованиях Грэндслемов, но непременно уступала в первых же встречах.

На "Ролан Гаррос"-2025 случился настоящий прорыв: одолев в квалификации трех соперниц, Соболева попала в основную сетку.

В рейтинге WTA украинка занимает 230-ю строчку. В квалификации в Париже она победила одну за другой: британку Гарриет Дарт (6:1, 6:2), француженку Жюли Бельгравер (6:3, 6:4) и в финале - еще одну представительницу Великобритании Франческу Джонс (6:0, 0:6, 6:2). Отметим, что Джонс опережает Соболеву в рейтинге на 117 позиций - она 113-я в мире.

Как играли украинки в квалификации "Ролан Гаррос"

К сожалению, другим украинкам, игравшим в квалификации, преодолеть отборочные рифы не удалось.

Шестая отечественная ракетка Дарья Снигур (№151 WTA) во втором круге проиграла аргентинке Солане Сиерре - 2:6, 2:6. Украинке не удалось преодолеть квалификацию на французском мэйджоре шестой год подряд.

В шаге от основы была пятая ракетка Украины Юлия Стародубцева (№86 WTA). Но в финале отбора она уступила Саре Бейлек из Чехии - 0:6, 4:6.