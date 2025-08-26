Нова житлова реформа має покласти край радянській спадщині черг на квартири, - Шуляк

Житловий кодекс застарів: черга понад 600 тисяч сімей

За словами народної депутатки, необхідність житлової реформи назріла давно, адже чинний Житловий кодекс діє ще з радянських часів.

"У 1983 році був ухвалений Житловий кодекс, він почав працювати з 1 січня 1984 року. Відтоді до нього вносились точкові зміни, але концепція, яка працювала в Радянському Союзі, не працює в реаліях сьогодення",- повідомила Олена Шуляк.. Зокрема, станом на сьогодні більше ніж 600 тисяч українських сімей стоять у житлових чергах"

Вона наголосила, що повномасштабне російське вторгнення лише поглибило проблему з житлом. В Україні майже 5 мільйонів тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Більше ніж 60 мільйонів квадратних метрів житла або пошкоджено, або зруйновано.

"Хтось зміг приватизувати службове житло, хтось - ні. Завжди були маніпуляції та спекуляції з чергами. Тому питання житлової реформи назріла давно", - акцентувала Олена Шуляк.

Соціальне житло: нова модель для сімей із низьким доходом

Парламентарка зазначила, що серед ключових змін - поява в Україні соціального житла.

"Передусім буде законодавча рамка для того, щоб в Україні нарешті з’явилося соціальне житло. Це різні категорії людей із невеликими доходами. У скрутну ситуацію потрапило дуже багато сімей через повномасштабне вторгнення. І всі ці люди зможуть брати в оренду таке соціальне житло. Орендна плата залежатиме від доходу родини - це сума не більше ніж 25-30%", - пояснила Шуляк.

Відповідно до нової житлової реформи, додала народна депутатка, соціальне житло належатиме громадам.

"Ми плануємо, щоб саме громади володіли таким соціальним житлом. У кожній громаді буде створений револьверний фонд, куди спрямовуватимуться кошти від оренди житла. Відповідні надходження витрачатимуться на експлуатацію й обслуговування такого соціального житла", - поінформувала Шуляк.

Вона зазначила, що міжнародні партнери готові долучитися до реалізації реформи.

"Сьогодні, наприклад, Європейський інвестиційний банк уже готовий надати 400 мільйонів євро, щоб розпочати будівництво перших пілотних проєктів соціального житла у власності громад", - розповіла Олена Шуляк.

Цифрова житлова система

Парламентарка зауважила, що важливим елементом реформи стане цифровізація.

"Створюється велика аналітична цифрова житлова система. Держава вперше збере в одному місці всю інформацію про державне, службове, соціальне житло, про приватний фонд, про черги, про програми єОселя, єВідновлення тощо. Це буде "Єдине вікно", де людина, ввівши дані про себе, отримає оптимальні пропозиції для поліпшення житлових умов", - зазначила Олена Шуляк.

Крім того, нагадала очільниця комітету, житлова реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Законопроєкт про "Про основні засади житлової політики", який готується до другого читання, є індикатором Ukraine Facility.

"Це український план, який ми як країна виконуємо до 2027 року і отримуємо 50 мільярдів євро. Тому до кінця року цей законопроєкт має стати законом - Верховна Рада повинна ухвалити, Президент підписати, і Кабмін починає його імплементацію", - резюмувала Олена Шуляк.