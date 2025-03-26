Нова житлова політика впроваджуватиметься за принципами, які прописали на рівні закону: подробиці

Нова житлова політика, основні засади якої сформульовані у законопроєкті №12377, ухвалення якого очікують найближчим часом, буде ґрунтуватися на семи основних принципах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.
Зокрема, принципу доступності і безбарʼєрності житла, що відповідає одному з принципів відновлення України, а також принципу соціальної інтеграції, в рамках якої йдеться про розвиток районів, де мешкають громадяни із змішаним доходом. Це сприятиме запобіганню концентрації бідності та різноманіття соціально-економічного походження.
За її словами, у рамковому законопроєкті «Про основні засади житлової політики» (№12377), ухвалення якого очікується найближчим часом, передбачено 7 ключових пунктів, на яких базуватиметься нова житлова політика.
Зокрема, йдеться про:
"Наше завдання – реформувати застаріле і неефективне житлове законодавство таким чином, щоб нова житлова політика реально вирішувала проблеми людей, які потребують поліпшення житлових умов. Це найкращі європейські практики, які, по-перше, працюють, по-друге – адаптовані під українські реалії. Потрібно враховувати, що європейське законодавство з цього приводу змінювалося відповідно до потреб громадян постійно. А наше застрягло у радянській площині", - пояснила нардепка.
Вона також зауважила, що величезна роль у новому житловому законодавстві приділена створенню житлових фондів – державному і комунальному, оскільки нині 98% такого фонду переведені у приватну власніть, що є наслідком приватизації.
Формування житлових фондів, пояснила Шуляк, буде відбуватись за рахунок, зокрема, нового будівництва житла, реконструкції існуючих житлових і нежитлових будівель, передачі житла з приватної у державну і комунальну власність, а також передачі у власність громад житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним.
"Таким чином, ми зможемо вирішити проблему численних недобудів, які стали наслідком корупційних схем у містобудуванні. Ця проблема і досі невирішена, але передача такого житла у фонди держави і громад – один з можливих варіантів, який влаштує всіх", - вважає голова Комітету містобудування.
Парламентарка також повідомила, що в рамках нового житлового законодавства в Україні зʼявляться оператори доступного житла. Це будуть підприємства, основною статутною діяльністю яких буде будівництво доступного житла або здійснення управління таким житлом.
Нагадаємо, 7 січня цього року у ВР було зареєстровано законопроєкт №12377, який дає старт масштабній реформі житлової сфери. Це перший законопроєкт, направлений на неї. Також будуть окремі законопроєкти, зокрема, про житловий фонд соціального призначення і управління цим фондом.
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