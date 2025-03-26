Стало известно, как будет внедряться новая жилищная политика

Новая жилищная политика, основные принципы которой сформулированы в законопроекте №12377, принятие которого ожидается в ближайшее время, будет основываться на семи основных принципах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
В частности, принципа доступности и безбарьерности жилья, что соответствует одному из принципов восстановления Украины, а также принципа социальной интеграции, в рамках которой речь идет о развитии районов, где проживают граждане со смешанным доходом. Это будет способствовать предотвращению концентрации бедности и многообразия социально-экономического происхождения.
По ее словам, в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), принятие которого ожидается в ближайшее время, предусмотрено 7 ключевых пунктов, на которых будет базироваться новая жилищная политика.
В частности, речь идет о:
"Наша задача - реформировать устаревшее и неэффективное жилищное законодательство таким образом, чтобы новая жилищная политика реально решала проблемы людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это лучшие европейские практики, которые, во-первых, работают, во-вторых - адаптированы под украинские реалии. Нужно учитывать, что европейское законодательство по этому поводу менялось в соответствии с потребностями граждан постоянно. А наше застряло в советской плоскости", - пояснила нардеп.
Она также отметила, что огромная роль в новом жилищном законодательстве уделена созданию жилищных фондов - государственном и коммунальном, поскольку сейчас 98% такого фонда переведены в частную собственность, что является следствием приватизации.
Формирование жилищных фондов, пояснила Шуляк, будет происходить за счет, в частности, нового строительства жилья, реконструкции существующих жилых и нежилых зданий, передачи жилья из частной в государственную и коммунальную собственность, а также передачи в собственность общин жилья, изъятого на основании судебных решений или признанного в установленном законом порядке бесхозным.
"Таким образом, мы сможем решить проблему многочисленных недостроев, которые стали следствием коррупционных схем в градостроительстве. Эта проблема до сих пор нерешена, но передача такого жилья в фонды государства и громад - один из возможных вариантов, который устроит всех", - считает глава Комитета градостроительства.
Парламентарий также сообщила, что в рамках нового жилищного законодательства в Украине появятся операторы доступного жилья. Это будут предприятия, основной уставной деятельностью которых будет строительство доступного жилья или осуществление управления таким жильем.
Напомним, 7 января этого года в ВР был зарегистрирован законопроект №12377, который дает старт масштабной реформе жилищной сферы. Это первый законопроект, направленный на нее. Также будут отдельные законопроекты, в частности, о жилищном фонде социального назначения и управления этим фондом.
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