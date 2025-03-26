Стало известно, как будет внедряться новая жилищная политика

В частности, принципа доступности и безбарьерности жилья, что соответствует одному из принципов восстановления Украины, а также принципа социальной интеграции, в рамках которой речь идет о развитии районов, где проживают граждане со смешанным доходом. Это будет способствовать предотвращению концентрации бедности и многообразия социально-экономического происхождения.

По ее словам, в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), принятие которого ожидается в ближайшее время, предусмотрено 7 ключевых пунктов, на которых будет базироваться новая жилищная политика.

В частности, речь идет о:

Принцип доступности и безбарьерности жилья - жилищная политика способствует обеспечению лиц жильем в зависимости от их потребностей и возможностей, при этом обеспечивается сочетание экономической и физической доступности жилья для каждого в понимании физиологических, культурных и социальных потребностей лиц;

Принцип незыблемости права на жилье и неприкосновенности жилья. Владельцы и пользователи имеют возможность стабильного осуществления прав по владению, пользованию и в установленных законодательством случаях распоряжения жильем;

Принцип прозрачности и общественного участия - открытая своевременная коммуникация, разработка и реализация жилищной политики с обеспечением свободного участия общественности и других субъектов жилищных отношений;

Принцип свободы выбора - лицам предоставлена возможность самостоятельно и по своему усмотрению реализовать свое право на жилье путем выбора различных механизмов, предусмотренных этим и другими законами Украины;

Принцип справедливости и равного доступа каждого к жилью - жилищная политика должна способствовать недискриминации и равному доступу к жилью всех лиц, независимо от социальных, экономических, личных характеристик, таким образом предотвращая любую форму дискриминации в сфере жилья. Этот принцип предусматривает построение системы жилищной политики такой, которая позволяет защитить право на жилье каждого человека, не допускать произвола и неравенства среди субъектов жилищных отношений, определяет лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой в реализации права на жилье, устанавливает ответственность самих лиц в процессе реализации жилищных прав перед государством и другими лицами;

Принцип стратегического планирования - системная деятельность по обоснованию и принятию решений по жилищной политики на основе данных анализа внешнего окружения и внутреннего потенциала, которая охватывает комплекс стратегий, планов, проектов и программ;

Принцип социальной интеграции - развитие районов со смешанным доходом, социальная инклюзия и мобильность, предотвращение концентрации бедности и многообразия социально-экономического происхождения, культурной идентичности.

"Наша задача - реформировать устаревшее и неэффективное жилищное законодательство таким образом, чтобы новая жилищная политика реально решала проблемы людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это лучшие европейские практики, которые, во-первых, работают, во-вторых - адаптированы под украинские реалии. Нужно учитывать, что европейское законодательство по этому поводу менялось в соответствии с потребностями граждан постоянно. А наше застряло в советской плоскости", - пояснила нардеп.

Она также отметила, что огромная роль в новом жилищном законодательстве уделена созданию жилищных фондов - государственном и коммунальном, поскольку сейчас 98% такого фонда переведены в частную собственность, что является следствием приватизации.

Формирование жилищных фондов, пояснила Шуляк, будет происходить за счет, в частности, нового строительства жилья, реконструкции существующих жилых и нежилых зданий, передачи жилья из частной в государственную и коммунальную собственность, а также передачи в собственность общин жилья, изъятого на основании судебных решений или признанного в установленном законом порядке бесхозным.

"Таким образом, мы сможем решить проблему многочисленных недостроев, которые стали следствием коррупционных схем в градостроительстве. Эта проблема до сих пор нерешена, но передача такого жилья в фонды государства и громад - один из возможных вариантов, который устроит всех", - считает глава Комитета градостроительства.

Парламентарий также сообщила, что в рамках нового жилищного законодательства в Украине появятся операторы доступного жилья. Это будут предприятия, основной уставной деятельностью которых будет строительство доступного жилья или осуществление управления таким жильем.

Напомним, 7 января этого года в ВР был зарегистрирован законопроект №12377, который дает старт масштабной реформе жилищной сферы. Это первый законопроект, направленный на нее. Также будут отдельные законопроекты, в частности, о жилищном фонде социального назначения и управления этим фондом.