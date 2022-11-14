Нова Зеландія заявила про розширення військової допомоги Україні

Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Нової Зеландії.

"Професіоналізм, самовідданість і цілеспрямованість нашого персоналу визнали наші партнери, і вони продовжуватимуть працювати з метою вплинути на здатність України захищатися", - заявив командувач Об’єднаними силами Нової Зеландії контр-адмірал Джим Гілмор.

За його словами, Збройних сил країни продовжуватиме відігравати свою роль у міжнародних зусиллях із підтримки оборони України після вторгнення РФ. Піхотна навчальна група чисельністю до 66 військовослужбовців Нової Зеландії відправлять до Британії навчання військовослужбовців Збройних сил України. Розгортання повинно завершитися до 31 липня 2023 року.

Як зазначається, 135 військовослужбовців Нової Зеландії вже направлені у Британію та Європу для підтримки ЗСУ. Дві піхотні навчальні групи повернуться до Нової Зеландії в грудні. Основна частина третьої піхотної навчальної групи буде розгорнута в січні, а навчання розпочне невдовзі після прибуття до Британії.