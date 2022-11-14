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Новая Зеландия заявила о расширении военной помощи Украине

Фото: Новая Зеландия заявила о расширении военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Новая Зеландия направит еще 66 военнослужащих в Британию для проведения учений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Новой Зеландии.

"Профессионализм, самоотверженность и целеустремленность нашего персонала признали наши партнеры, и они будут продолжать работу с целью повлиять на способность Украины защищаться", - заявил командующий Объединенными силами Новой Зеландии контр-адмирал Джим Гилмор.

По его словам, Вооруженные силы страны будут продолжать играть свою роль в международных усилиях по поддержке обороны Украины после вторжения РФ. Пехотная обучающая группа численностью до 66 военнослужащих Новой Зеландии отправят в Британию обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины. Развертывание должно завершиться к 31 июля 2023 года.

Как отмечается, 135 военнослужащих Новой Зеландии уже направлены в Британию и Европу для поддержки ВСУ. Две пехотные обучающие группы вернутся в Новую Зеландию в декабре. Основная часть третьей пехотной учебной группы будет развернута в январе, а обучение начнет вскоре по прибытии в Британию.

Напомним, что министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении дополнительных санкций против России. В список ограничений попали 14 человек и 7 организаций.

Еще в августе министр обороны Новой Зеландии Пенни Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

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