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Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти Росії: подробиці

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Понеділок 31 жовтня 2022 10:18
Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти Росії: подробиці Фото: Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапили 14 осіб та 7 організацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на One News.

"Сьогодні ми накладаємо санкції на 14 осіб та сім організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, керовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування», - заявила голова МЗС Нової Зеландії.

За словами Махути, до санкцій потрапили керівники та акціонери компаній, яка займаються виробленням ракет та зброї. Водночас обмеження торкнулись й "неонацистських воєнізованих угруповань", що пов'язані з "ПВК Вагенра".

Не обійшли санкцій й російські канали дезінформації. Йдеться й про пропагандистське видання NewsFront.

Як відзначила міністр, Росія несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також міжнародного права.

"Нова Зеландія особливо стурбована нещодавніми нападами Росії на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в містах по всій Україні», - додала міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в у Європейському союзі назвали умову розморожування 300 млрд євро Центробанку Росії.

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