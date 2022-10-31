Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти Росії: подробиці

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапили 14 осіб та 7 організацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на One News .

"Сьогодні ми накладаємо санкції на 14 осіб та сім організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, керовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування», - заявила голова МЗС Нової Зеландії.

За словами Махути, до санкцій потрапили керівники та акціонери компаній, яка займаються виробленням ракет та зброї. Водночас обмеження торкнулись й "неонацистських воєнізованих угруповань", що пов'язані з "ПВК Вагенра".

Не обійшли санкцій й російські канали дезінформації. Йдеться й про пропагандистське видання NewsFront.

Як відзначила міністр, Росія несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також міжнародного права.

"Нова Зеландія особливо стурбована нещодавніми нападами Росії на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в містах по всій Україні», - додала міністр.