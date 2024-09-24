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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії за війну в Україні

Вівторок 24 вересня 2024 11:36
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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії за війну в Україні Фото: глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти Росії в рамках триваючої відповіді на незаконне вторгнення в Україну. Ці заходи спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Scoop.

"Незаконна агресивна війна Росії проти України, що триває, - це посягання на порядок, заснований на правилах", - заявив він.

Міністр підкреслив, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав Росію негайно вивести свої війська з території України.

Нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.

"Санкції щодо білоруських акторів являють собою спільні зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії", - додав міністр.

Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.

З моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб, а також встановила низку торговельних обмежень.

Допомога Україні від Нової Зеландії

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нова Зеландія послідовно надає всебічну підтримку Україні.

Веллінгтон запровадив жорсткі санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у військових діях, і надав значну фінансову та гуманітарну допомогу.

У лютому 2024 року та на саміті НАТО у Вашингтоні було оголошено нові пакети допомоги, спрямовані на зміцнення обороноздатності України та задоволення гуманітарних потреб її населення.

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