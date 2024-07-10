Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на майже 10 млн доларів
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на саміті НАТО у Вашингтоні анонсував новий пакет підтримки для України.
Про це заявив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Згідно з заявою Лаксона, Нова Зеландія надасть допомогу на суму 16 мільйонів новозеландських доларів, що еквівалентно 9,8 мільйона доларів. Ця допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову.
Зокрема, Веллінгтон виділить 3,68 млн доларів на військову допомогу та ще 6,12 млн доларів - на гуманітарну допомогу.
Військова допомога передбачає виділення 2,45 млн доларів до "коаліції дронів" на чолі з Великою Британією та Латвією та 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України.
Допомога Україні від Нової Зеландії
З початку жорстокої та неспровокованої агресії Росії проти України, Нова Зеландія продемонструвала свою рішучу підтримку українському народу.
Уряд Нової Зеландії запровадив жорсткі санкції, заморозивши активи, пов'язані з Росією.
Крім того, Веллінгтон ввів санкції щодо 100 громадян Росії. Ці особи, які сприяють режиму російського диктатора Володимира Путіна або причетні до злочинів проти України, не зможуть в'їхати на територію Нової Зеландії.
Нова Зеландія надає Україні значну фінансову та гуманітарну допомогу. У лютому 2024 року було оголошено про виділення додаткового пакета допомоги на суму 25,9 млн новозеландських доларів (що еквівалентно 16,9 млн доларів США).
У травні Нова Зеландія запровадила санкції щодо 28 фізичних і 14 юридичних осіб, що надають військово-стратегічну підтримку вторгненню Росії в Україну.
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