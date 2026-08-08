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Нова Зеландія ввела санкції проти РФ за викрадення дітей і кібератаки

15:36 08.08.2026 Сб
2 хв
Загалом Веллінгтон санкціонував уже понад 2000 осіб, компаній і суден
aimg Валерія Абабіна
Нова Зеландія ввела санкції проти РФ за викрадення дітей і кібератаки Фото: Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ (getty images)
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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти прибічників війни РФ. Під обмеження підпали 33 фізичні та юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Нової Зеландії.

Проти кого спрямовані санкції

Про новий пакет оголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Обмеження торкнулися 33 фізичних та юридичних осіб.

Окремий акцент зроблено на кіберзлочинцях, а також тих, хто причетний до примусового переселення, викрадення та "перевиховання" українських дітей.

"Дітей ніколи не слід використовувати як знаряддя війни. Нова Зеландія, як і раніше, глибоко стурбована спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм", - заявив Пітерс.

Кіберзагрози та пропаганда

Пакет також передбачає санкції проти зловмисних кіберсуб'єктів і тих, хто підтримує створення та поширення антиукраїнської пропаганди, спрямованої на легітимізацію війни РФ.

"Діяльність, що здійснюється за клавіатурою, може мати реальні наслідки. Кіберсуб'єкти все частіше використовуються для збору розвідувальних даних, уникнення санкцій та перешкоджання діяльності тих, хто протистоїть агресії Росії", - наголосив міністр.

Хто ще у списку

Санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, російських політичних діячів, а також суб'єктів із КНДР та Ірану, які підтримують вторгнення Москви.

Загалом із моменту набрання чинності Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 2000 фізичних, юридичних осіб та суден. Нинішній пакет став уже 36-м раундом санкцій країни проти РФ.

Нагадаємо, тема примусового вивезення українських дітей до Росії залишається однією з найгостріших.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ще у 2023 році видав ордери на арешт російського диктарора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової - саме через незаконну депортацію дітей з окупованих територій.

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