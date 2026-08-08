Новая Зеландия ввела санкции против РФ за похищение детей и кибератаки
Новая Зеландия ввела новейшие санкции против приверженцев войны РФ. Под ограничения подпали 33 физических и юридических лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Новой Зеландии.
Против кого направлены санкции
О новом пакете объявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. Ограничения коснулись 33 физических и юридических лиц.
Отдельный акцент сделан на киберпреступниках, а также на тех, кто причастен к принудительному переселению, похищению и "перевоспитанию" украинских детей.
"Детей никогда не следует использовать как орудие войны. Новая Зеландия по-прежнему глубоко озабочена попытками похищения и перевоспитания украинских детей с помощью принудительных государственных программ", - заявил Питерс.
Киберугрозы и пропаганда
Пакет также предусматривает санкции против злонамеренных киберсубъектов и тех, кто поддерживает создание и распространение антиукраинской пропаганды, направленной на легитимизацию войны РФ.
"Деятельность, осуществляемая по клавиатуре, может иметь реальные последствия. Киберсубъекты все чаще используются для сбора разведывательных данных, избегания санкций и препятствования деятельности тех, кто противостоит агрессии России", - подчеркнул министр.
Кто еще в списке
Санкции также касаются тех, кто вносит вклад в военно-промышленный комплекс России, российских политических деятелей, а также поддерживающих вторжение Москвы субъектов из КНДР и Ирана.
В целом с момента вступления в силу Закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 2000 физических, юридических лиц и судов. Нынешний пакет стал уже 36 раундом санкций страны против РФ.
Напомним, тема принудительного вывоза украинских детей в Россию остается одной из самых острых.
Международный уголовный суд в Гааге еще в 2023 году выдал ордера на арест российского дикторора Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – именно из-за незаконной депортации детей с оккупированных территорий.