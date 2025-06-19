UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці

Фото: Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР. Під економічні обмеження потрапили фізичні особи, а також судна "тіньового флоту".

Про це РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Нової Зеландії.

Зазначається, що уряд Нової Зеландії ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії підприємств і громадян, а також кількох акторів та політичних діячів з Північної Кореї, Ірану та Білорусі. Окрім того, під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту.

Відомо, що серед російських компаній, що потрапили під санкції – підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан" та розробник і виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С.Яковлєва", а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн "Калашніков".

Санкції Нової Зеландії проти РФ

Перший закон про санкції проти Росії у Новій Зеландії набув чинності у березні 2022 року. У першому пакеті під економічні обмеження потрапили більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб.

Також Нова Зеландія розширила санкції проти РФ у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова ЗеландіяРосійська Федерація