Нова Зеландія ввела санкції проти РФ та Білорусі: подробиці

Санкції Нової Зеландії проти РФ

Перший закон про санкції проти Росії у Новій Зеландії набув чинності у березні 2022 року. У першому пакеті під економічні обмеження потрапили більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб.

Також Нова Зеландія розширила санкції проти РФ у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.

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