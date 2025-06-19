Новая Зеландия ввела санкции против РФ и Беларуси: подробности

Отмечается, что правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России предприятий и граждан, а также нескольких актеров и политических деятелей из Северной Кореи, Ирана и Беларуси. Кроме того, под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота.

Известно, что среди российских компаний, попавших под санкции - предприятия авиапромышленного сектора, в частности коммерческий оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан" и разработчик и производитель боевых самолетов "ОКБ им. А.С.Яковлева", а также крупнейший российский производитель автоматического оружия и боеприпасов концерн "Калашников".