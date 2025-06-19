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Новая Зеландия ввела санкции против РФ и Беларуси: подробности

Фото: Новая Зеландия ввела санкции против РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, Беларуси, Ирана и КНДР. Под экономические ограничения попали физические лица, а также суда "теневого флота".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Новой Зеландии.

Отмечается, что правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России предприятий и граждан, а также нескольких актеров и политических деятелей из Северной Кореи, Ирана и Беларуси. Кроме того, под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота.

Известно, что среди российских компаний, попавших под санкции - предприятия авиапромышленного сектора, в частности коммерческий оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан" и разработчик и производитель боевых самолетов "ОКБ им. А.С.Яковлева", а также крупнейший российский производитель автоматического оружия и боеприпасов концерн "Калашников".

 

Санкции Новой Зеландии против РФ

Первый закон о санкциях против России в Новой Зеландии вступил в силу в марте 2022 года. В первом пакете под экономические ограничения попали более 1800 физических и юридических лиц.

Также Новая Зеландия расширила санкции против РФ в 2024 году. Меры были направлены на организации, связанные с оккупацией Россией Запорожской АЭС. Тогда Питерс отметил, что Новая Зеландия действует в координации с международными партнерами, присоединившись к более 35 странам.

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