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Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

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Вівторок 15 серпня 2023 06:55
Нова Зеландія скасовує всі обмеження, пов'язані з COVID-19 Фото: Нова Зеландія скасовують карантинні обмеження через COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Нової Зеландії оголосив про рішення з вівторка, 15 серпня, скасувати всі вимоги громадської охорони здоров'я (карантинні обмеження), які залишилися у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За словами міністра охорони здоров'я країни Айєші Верралла, хоча й найближчим часом очікуються коливання кількості випадків захворювання, загальний рівень зараження COVID-19 та кількість госпіталізацій у зв'язку із хворобою з початку червня мають тенденцію до зниження.

Також урядовець зазначив, що в країні за останній місяць кількість зареєстрованих випадків COVID-19 досягла найнижчого рівня з лютого поточного року.

Так, на інфекції COVID-19 припадало 2,2% госпіталізацій 14 серпня. Міністр додав, що Нова Зеландія, певно, вже пройшла пік грипу.

Крім того, рівень імунітету населення Нової Зеландії також означає, що країна "може безпечно зняти вимоги COVID-19, що залишилися", каже Верралл.

Він також заявив, що підхід Нової Зеландії до коронавірусу "перейшов від екстреного реагування до сталого довгострокового управління".

Скасування статусу пандемії COVID у світі та Україні

Нагадаємо, 5 травня 2023 року голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, оголошеної через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

Перед цим глава МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що відомство розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин.

Так, вже 1 липня в Україні офіційно закінчився карантин через COVID-19. Тривав він 1193 дні, тобто понад 3 роки.

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