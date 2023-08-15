Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с COVID-19

Правительство Новой Зеландии объявило о решении со вторника, 15 августа, отменить все оставшиеся требования общественного здравоохранения (карантинные ограничения) в связи с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

По словам министра здравоохранения страны Айеши Верралла, хотя и в ближайшее время ожидаются колебания числа случаев заболевания, общий уровень заражения COVID-19 и количество госпитализаций в связи с болезнью с начала июня имеют тенденцию к снижению.

Также чиновник отметил, что в стране за последний месяц число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло самого низкого уровня с февраля текущего года.

Так, на инфекции COVID-19 приходилось 2,2% госпитализаций 14 августа. Министр добавил, что Новая Зеландия, вероятно, уже прошла пик гриппа.

Кроме того, уровень иммунитета населения Новой Зеландии также означает, что страна "может безопасно снять оставшиеся требования COVID-19", говорит Верралл.

Он также заявил, что подход Новой Зеландии к коронавирусу "перешел от экстренного реагирования к устойчивому долгосрочному управлению".

Отмена статуса пандемии COVID в мире и Украине

Напомним, 5 мая 2023 года председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

Перед этим глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин.

Так, уже 1 июля в Украине официально закончился карантин из-за COVID-19. Продолжался он 1193 дня, то есть более 3 лет.