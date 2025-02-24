Нова Зеландія розширює санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти російських суб'єктів і підтримку відновлення та реконструкції України. Також країна виділить 3 млн доларів у Трастовий фонд допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stuff і Times.co.nz.
"Незаконне вторгнення Росії принесло три роки руйнувань для українського народу, навколишнього середовища та інфраструктури", - сказав Пітерс.
Очікується, що додаткові санкції будуть спрямовані проти 52 фізичних і юридичних осіб, причетних до військово-промислового комплексу Росії, її енергетичного сектору, підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії, а також примусового переселення або перевиховання українських дітей.
Пітерс також оголосив про додатковий внесок у розмірі 3 мільйонів доларів у Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України під управлінням Світового банку.
За словами Пітерса, уряд, зокрема, вжив таких заходів у відповідь на війну Росії проти України, а саме::
Закон про санкції проти Росії, який набув чинності через місяць після вторгнення в березні 2022 року, означає, що Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб, а також низку торговельних заходів.
Нагадаємо, що Нова Зеландія розширила санкції проти РФ у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.
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