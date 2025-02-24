Новая Зеландия расширяет санкции против России

"Незаконное вторжение России принесло три года разрушений для украинского народа, окружающей среды и инфраструктуры", - сказал Питерс.

Ожидается, что дополнительные санкции будут направлены против 52 физических и юридических лиц, причастных к военно-промышленному комплексу России, ее энергетическому сектору, поддержке Северной Кореей военных усилий России, а также принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей.

Питерс также объявил о дополнительном взносе в размере 3 миллионов долларов в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины под управлением Всемирного банка.

По словам Питерса, правительство, в частности, приняло такие меры в ответ на войну России против Украины, а именно::

приняло закон о санкциях в отношении России, согласно которому введены санкции направленные против: Владимира Путина и ключевых членов его ближайшего окружения, высшего руководства Совета безопасности РФ, всех членов Государственной думы и Совета федерации, всех министров и губернаторов и тому подобное;

запретило для всех российских и белорусских правительственных и военных самолетов и судов въезжать на территорию Новой Зеландии;

ввело 35% пошлину на весь российский импорт в Новую Зеландию;

запретило импорт российской нефти, газа и угля и др.

Закон о санкциях против России, который вступил в силу через месяц после вторжения в марте 2022 года, означает, что Новая Зеландия ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер.