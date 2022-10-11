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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії: подробиці

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Вівторок 11 жовтня 2022 05:55
Нова Зеландія розширила санкції проти Росії: подробиці Фото: Нова Зеландія розширила санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нова Зеландія запровадила чергові санкції проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапив російський олігарх Олександр Абрамов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New Zealand Herald.

П'ятдесят один олігарх, включно з Абрамовим стали наступними мішенями нових санкцій Нової Зеландії. Під обмеження потрапили й 24 підтримувані Росією посадовці в тимчасово окупованих територіях України.

Санкції також зачепили нафту, газ, експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка та ікра.

На Абрамова і членів його сім'ї буде накладена заборона на в'їзд до країни. У тому ж числі їхнім літакам і суднам буде заборонено входити в повітряний простір і порти Нової Зеландії.

За словами міністра закордонних справ Міністр закордонних справ Наная Махути, перед прийняття рішення щодо мільярдера були проведені "широкі консультації" .

"Якщо санкції будуть застосовані в повному обсязі, збитки, які відчують новозеландці, ймовірно, будуть більшими, ніж збитки, які відчує сам пан Абрамов, який не живе тут і має лише невелику частку своїх статків, інвестованих в Новій Зеландії", - заявила голова МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи Росії, що підпадають під санкціями та передати як вклад у відновлення України.

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