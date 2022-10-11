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Новая Зеландия расширила санкции против России: подробности

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Вторник 11 октября 2022 05:55
Новая Зеландия расширила санкции против России: подробности Фото: Новая Зеландия расширила санкции против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Новая Зеландия ввела очередные санкции против Русской Федерации. В список ограничений попал российский олигарх Александр Абрамов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald .

Пятьдесят один олигарх, включая Абрамова, стали следующими мишенями санкций Новой Зеландии. Под ограничения попали и 24 поддерживаемых Россией чиновника во временно оккупированных территориях Украины.

Санкции коснулись нефти, газа, экспорта и импорта предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка и икра.

На Абрамова и членов его семьи будет наложен запрет на въезд в страну. В том числе их самолетам и судам будет запрещено входить в воздушное пространство и порты Новой Зеландии.

По словам министра иностранных дел Министр иностранных дел Наная Махуты, перед принятием решения касаемо миллиардеру были проведены "широкие консультации".

"Если санкции будут применены в полном объеме, убытки, которые почувствуют новозеландцы, вероятно, будут больше, чем убытки, которые ощутит сам господин Абрамов, который не живет здесь и имеет лишь небольшую долю своего состояния, инвестированного в Новой Зеландии", - заявила глава МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать подпадающие под санкциями активы России и передать как вклад в восстановление Украины.

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Новая Зеландия Российская Федерация
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